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Поляков Ерофей Васильевич

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Место рождения

Ивановское, Рыльский муниципальный район, Курская область

Дата рождения

1721

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1721

Отец: Поляков Василий Андреевич

Мать: не указана

Ивановское, Рыльский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1748

Дочь: Потатуева Анисья Ерофеевна

Мать ребёнка: Полякова Федора Никифоровна

Ивановское, Рыльский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1749

Сын: Поляков Никифор Ерофеевич

Мать ребёнка: Полякова Федора Никифоровна

Ивановское, Рыльский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1755

Дочь: Быкова Мавра Ерофеевна

Мать ребёнка: Полякова Федора Никифоровна

Ивановское, Рыльский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1757

Дочь: Щипакина Евдокия Ерофеевна

Мать ребёнка: Полякова Федора Никифоровна

Ивановское, Рыльский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1758

Сын: Поляков Иван Ерофеевич

Мать ребёнка: Полякова Федора Никифоровна

Ивановское, Рыльский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1759

Сын: Поляков Василий Ерофеевич

Мать ребёнка: Полякова Федора Никифоровна

Ивановское, Рыльский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1762

Сын: Поляков Петр Ерофеевич

Мать ребёнка: Полякова Федора Никифоровна

Ивановское, Рыльский муниципальный район, Курская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Полякова Федора Никифоровна

Смерть
Неизвестно
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