Поляков Ерофей Васильевич
Место рождения
Дата рождения1721
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1721
Отец: Поляков Василий Андреевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1748
Дочь: Потатуева Анисья Ерофеевна
Мать ребёнка: Полякова Федора Никифоровна
Рождение ребёнка
1749
Сын: Поляков Никифор Ерофеевич
Мать ребёнка: Полякова Федора Никифоровна
Рождение ребёнка
1755
Дочь: Быкова Мавра Ерофеевна
Мать ребёнка: Полякова Федора Никифоровна
Рождение ребёнка
1757
Дочь: Щипакина Евдокия Ерофеевна
Мать ребёнка: Полякова Федора Никифоровна
Рождение ребёнка
1758
Мать ребёнка: Полякова Федора Никифоровна
Рождение ребёнка
1759
Сын: Поляков Василий Ерофеевич
Мать ребёнка: Полякова Федора Никифоровна
Рождение ребёнка
1762
Мать ребёнка: Полякова Федора Никифоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно