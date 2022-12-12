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Поляков Василий Андреевич

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Место рождения

Мценский уезд, Орловская губерния, Российская Империя (Россия)

Дата рождения

1669

Дата смерти

1758

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1669

Отец: Поляков Андрей

Мать: не указана

Мценский уезд, Орловская губерния, Российская Империя (Россия)
Рождение ребёнка
1712

Сын: Поляков Яков-старший Васильевич

Мать ребёнка: не указана

Мценский уезд, Орловская губерния, Российская Империя (Россия)
Рождение ребёнка
1719

Сын: Поляков Яков-младший Васильевич

Мать ребёнка: не указана

Ивановское, Рыльский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1721

Сын: Поляков Ерофей Васильевич

Мать ребёнка: не указана

Ивановское, Рыльский муниципальный район, Курская область
Смерть
1758
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