Поляков Василий Андреевич
Место рожденияМценский уезд, Орловская губерния, Российская Империя (Россия)
Дата рождения1669
Дата смерти1758
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1669
Отец: Поляков Андрей
Мать: не указана
Мценский уезд, Орловская губерния, Российская Империя (Россия)
Рождение ребёнка
1712
Сын: Поляков Яков-старший Васильевич
Мать ребёнка: не указана
Мценский уезд, Орловская губерния, Российская Империя (Россия)
Рождение ребёнка
1719
Сын: Поляков Яков-младший Васильевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1721
Сын: Поляков Ерофей Васильевич
Мать ребёнка: не указана
Смерть
1758