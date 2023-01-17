Потатуева (Полякова) Анисья Ерофеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПотатуева (Полякова) Анисья Ерофеевна

Потатуева (Полякова) Анисья Ерофеевна

avatar

Место рождения

Ивановское, Рыльский муниципальный район, Курская область

Дата рождения

1748

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1748

Отец: Поляков Ерофей Васильевич

Мать: Полякова Федора Никифоровна

Ивановское, Рыльский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1769

Дочь: Гапонова Татьяна Ивановна

Отец ребёнка: Потатуев Иван Никифорович

Ивановское, Рыльский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1770

Сын: Потатуев Кирилл Иванович

Отец ребёнка: Потатуев Иван Никифорович

Ивановское, Рыльский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1774

Дочь: Толкачева Пелагея Ивановна

Отец ребёнка: Потатуев Иван Никифорович

Ивановское, Рыльский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1776

Дочь: Потатуева Наталья Ивановна

Отец ребёнка: Потатуев Иван Никифорович

Ивановское, Рыльский муниципальный район, Курская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Потатуев Иван Никифорович

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close