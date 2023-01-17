Потатуева (Полякова) Анисья Ерофеевна
Место рождения
Дата рождения1748
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1748
Рождение ребёнка
1769
Дочь: Гапонова Татьяна Ивановна
Отец ребёнка: Потатуев Иван Никифорович
Рождение ребёнка
1770
Отец ребёнка: Потатуев Иван Никифорович
Рождение ребёнка
1774
Дочь: Толкачева Пелагея Ивановна
Отец ребёнка: Потатуев Иван Никифорович
Рождение ребёнка
1776
Дочь: Потатуева Наталья Ивановна
Отец ребёнка: Потатуев Иван Никифорович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно