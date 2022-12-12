Потатуев Иван Никифорович
Место рождения
Дата рождения1747
Дата смерти1775
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1747
Рождение ребёнка
1769
Дочь: Гапонова Татьяна Ивановна
Мать ребёнка: Потатуева Анисья Ерофеевна
Рождение ребёнка
1770
Мать ребёнка: Потатуева Анисья Ерофеевна
Рождение ребёнка
1774
Дочь: Толкачева Пелагея Ивановна
Мать ребёнка: Потатуева Анисья Ерофеевна
Рождение ребёнка
1776
Дочь: Потатуева Наталья Ивановна
Мать ребёнка: Потатуева Анисья Ерофеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1775