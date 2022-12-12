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Потатуев Иван Никифорович

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Место рождения

Ивановское, Рыльский муниципальный район, Курская область

Дата рождения

1747

Дата смерти

1775

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1747

Отец: Потатуев Никифор (Селиванович)

Мать: Потатуева Анисья Карповна

Ивановское, Рыльский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1769

Дочь: Гапонова Татьяна Ивановна

Мать ребёнка: Потатуева Анисья Ерофеевна

Ивановское, Рыльский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1770

Сын: Потатуев Кирилл Иванович

Мать ребёнка: Потатуева Анисья Ерофеевна

Ивановское, Рыльский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1774

Дочь: Толкачева Пелагея Ивановна

Мать ребёнка: Потатуева Анисья Ерофеевна

Ивановское, Рыльский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1776

Дочь: Потатуева Наталья Ивановна

Мать ребёнка: Потатуева Анисья Ерофеевна

Ивановское, Рыльский муниципальный район, Курская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Потатуева Анисья Ерофеевна

Смерть
1775
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