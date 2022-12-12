Толкачева (Потатуева) Пелагея Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Толкачева (Потатуева) Пелагея Ивановна

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Место рождения

Ивановское, Рыльский муниципальный район, Курская область

Дата рождения

1774

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1774

Отец: Потатуев Иван Никифорович

Мать: Потатуева Анисья Ерофеевна

Ивановское, Рыльский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1795

Сын: Толкачев Фома Тихонович

Отец ребёнка: Толкачев Тихон Иванович

Степановка, Рыльский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1796

Сын: Толкачев Афанасий Тихонович

Отец ребёнка: Толкачев Тихон Иванович

Степановка, Рыльский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1797

Сын: Толкачев Денис Тихонович

Отец ребёнка: Толкачев Тихон Иванович

Степановка, Рыльский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1805

Дочь: Толкачева Анна Тихоновна

Отец ребёнка: Толкачев Тихон Иванович

Степановка, Рыльский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1806

Дочь: Толкачева Евдокия Тихоновна

Отец ребёнка: Толкачев Тихон Иванович

Степановка, Рыльский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1808

Сын: Толкачев Федор Тихонович

Отец ребёнка: Толкачев Тихон Иванович

Степановка, Рыльский муниципальный район, Курская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Толкачев Тихон Иванович

Смерть
Неизвестно
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