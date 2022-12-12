Толкачева (Потатуева) Пелагея Ивановна
Место рождения
Дата рождения1774
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1774
Рождение ребёнка
1795
Отец ребёнка: Толкачев Тихон Иванович
Рождение ребёнка
1796
Сын: Толкачев Афанасий Тихонович
Отец ребёнка: Толкачев Тихон Иванович
Рождение ребёнка
1797
Отец ребёнка: Толкачев Тихон Иванович
Рождение ребёнка
1805
Дочь: Толкачева Анна Тихоновна
Отец ребёнка: Толкачев Тихон Иванович
Рождение ребёнка
1806
Дочь: Толкачева Евдокия Тихоновна
Отец ребёнка: Толкачев Тихон Иванович
Рождение ребёнка
1808
Отец ребёнка: Толкачев Тихон Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно