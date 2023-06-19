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Толкачев Тихон Иванович

Место рождения

Степановка, Рыльский муниципальный район, Курская область

Дата рождения

1775

Дата смерти

1849

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1775

Отец: Толкачев Иван Александрович

Мать: Толкачева Домна Денисовна

Степановка, Рыльский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1795

Сын: Толкачев Фома Тихонович

Мать ребёнка: Толкачева Пелагея Ивановна

Степановка, Рыльский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1796

Сын: Толкачев Афанасий Тихонович

Мать ребёнка: Толкачева Пелагея Ивановна

Степановка, Рыльский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1797

Сын: Толкачев Денис Тихонович

Мать ребёнка: Толкачева Пелагея Ивановна

Степановка, Рыльский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1805

Дочь: Толкачева Анна Тихоновна

Мать ребёнка: Толкачева Пелагея Ивановна

Степановка, Рыльский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1806

Дочь: Толкачева Евдокия Тихоновна

Мать ребёнка: Толкачева Пелагея Ивановна

Степановка, Рыльский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1808

Сын: Толкачев Федор Тихонович

Мать ребёнка: Толкачева Пелагея Ивановна

Степановка, Рыльский муниципальный район, Курская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Толкачева Пелагея Ивановна

Смерть
1849