Толкачев Тихон Иванович
Место рождения
Дата рождения1775
Дата смерти1849
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1775
Рождение ребёнка
1795
Мать ребёнка: Толкачева Пелагея Ивановна
Рождение ребёнка
1796
Сын: Толкачев Афанасий Тихонович
Мать ребёнка: Толкачева Пелагея Ивановна
Рождение ребёнка
1797
Мать ребёнка: Толкачева Пелагея Ивановна
Рождение ребёнка
1805
Дочь: Толкачева Анна Тихоновна
Мать ребёнка: Толкачева Пелагея Ивановна
Рождение ребёнка
1806
Дочь: Толкачева Евдокия Тихоновна
Мать ребёнка: Толкачева Пелагея Ивановна
Рождение ребёнка
1808
Мать ребёнка: Толкачева Пелагея Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1849