Толкачева (Шепелева) Домна Денисовна
Место рождения
Дата рождения1747
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1747
Отец: Шепелев Денис Калинникович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1772
Отец ребёнка: Толкачев Иван Александрович
Рождение ребёнка
1775
Отец ребёнка: Толкачев Иван Александрович
Рождение ребёнка
1779
Отец ребёнка: Толкачев Иван Александрович
Рождение ребёнка
1780
Дочь: Толкачева Матрена Ивановна
Отец ребёнка: Толкачев Иван Александрович
Рождение ребёнка
1785
Отец ребёнка: Толкачев Иван Александрович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно