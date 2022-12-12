Толкачева (Шепелева) Домна Денисовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Толкачева (Шепелева) Домна Денисовна

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Место рождения

Неплюевка, Рыльский уезд, Курская губерния

Дата рождения

1747

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1747

Отец: Шепелев Денис Калинникович

Мать: не указана

Неплюевка, Рыльский уезд, Курская губерния
Рождение ребёнка
1772

Сын: Толкачев Кузьма Иванович

Отец ребёнка: Толкачев Иван Александрович

Степановка, Рыльский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1775

Сын: Толкачев Тихон Иванович

Отец ребёнка: Толкачев Иван Александрович

Степановка, Рыльский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1779

Сын: Толкачев Карп Иванович

Отец ребёнка: Толкачев Иван Александрович

Степановка, Рыльский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1780

Дочь: Толкачева Матрена Ивановна

Отец ребёнка: Толкачев Иван Александрович

Степановка, Рыльский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1785

Сын: Толкачев Иван Иванович

Отец ребёнка: Толкачев Иван Александрович

Степановка, Рыльский муниципальный район, Курская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Толкачев Иван Александрович

Смерть
Неизвестно
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