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Поляков Иван Ерофеевич

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Место рождения

Ивановское, Рыльский муниципальный район, Курская область

Дата рождения

1758

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1758

Отец: Поляков Ерофей Васильевич

Мать: Полякова Федора Никифоровна

Ивановское, Рыльский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1779

Дочь: Солодухина-Родионова Евдокия-старшая Ивановна

Мать ребёнка: Полякова Прасковья Селивановна

Ивановское, Рыльский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1780

Дочь: Полякова Евдокия-младшая Ивановна

Мать ребёнка: Полякова Прасковья Селивановна

Ивановское, Рыльский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1785

Дочь: Полякова Прасковья Ивановна

Мать ребёнка: Полякова Прасковья Селивановна

Ивановское, Рыльский муниципальный район, Курская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Полякова Прасковья Селивановна

Смерть
Неизвестно
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