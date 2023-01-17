Поляков Иван Ерофеевич
Место рождения
Дата рождения1758
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1758
Рождение ребёнка
1779
Дочь: Солодухина-Родионова Евдокия-старшая Ивановна
Мать ребёнка: Полякова Прасковья Селивановна
Рождение ребёнка
1780
Дочь: Полякова Евдокия-младшая Ивановна
Мать ребёнка: Полякова Прасковья Селивановна
Рождение ребёнка
1785
Дочь: Полякова Прасковья Ивановна
Мать ребёнка: Полякова Прасковья Селивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно