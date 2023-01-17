Полякова Прасковья Селивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Полякова Прасковья Селивановна

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Место рождения

Неплюевка, Рыльский уезд, Курская губерния

Дата рождения

1761

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1761

Отец: не указан

Мать: не указана

Неплюевка, Рыльский уезд, Курская губерния
Рождение ребёнка
1779

Дочь: Солодухина-Родионова Евдокия-старшая Ивановна

Отец ребёнка: Поляков Иван Ерофеевич

Ивановское, Рыльский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1780

Дочь: Полякова Евдокия-младшая Ивановна

Отец ребёнка: Поляков Иван Ерофеевич

Ивановское, Рыльский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1785

Дочь: Полякова Прасковья Ивановна

Отец ребёнка: Поляков Иван Ерофеевич

Ивановское, Рыльский муниципальный район, Курская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Поляков Иван Ерофеевич

Смерть
Неизвестно
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