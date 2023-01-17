Полякова Прасковья Селивановна
Место рождения
Дата рождения1761
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1761
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1779
Дочь: Солодухина-Родионова Евдокия-старшая Ивановна
Отец ребёнка: Поляков Иван Ерофеевич
Рождение ребёнка
1780
Дочь: Полякова Евдокия-младшая Ивановна
Отец ребёнка: Поляков Иван Ерофеевич
Рождение ребёнка
1785
Дочь: Полякова Прасковья Ивановна
Отец ребёнка: Поляков Иван Ерофеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно