Солодухина-Родионова (Полякова) Евдокия-старшая Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Солодухина-Родионова (Полякова) Евдокия-старшая Ивановна

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Место рождения

Ивановское, Рыльский муниципальный район, Курская область

Дата рождения

1779

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1779

Отец: Поляков Иван Ерофеевич

Мать: Полякова Прасковья Селивановна

Ивановское, Рыльский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1790

Сын: Солодухин-Родионов Емельян Саввич

Отец ребёнка: Солодухин-Родионов Савва Гаврилович

Ивановское, Рыльский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1791

Дочь: Солодухина-Родионова Варвара Саввична

Отец ребёнка: Солодухин-Родионов Савва Гаврилович

Ивановское, Рыльский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1794

Сын: Солодухин-Родионов Петр Саввич

Отец ребёнка: Солодухин-Родионов Савва Гаврилович

Ивановское, Рыльский муниципальный район, Курская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Солодухин-Родионов Савва Гаврилович

Смерть
Неизвестно
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