Солодухина-Родионова (Полякова) Евдокия-старшая Ивановна
Место рождения
Дата рождения1779
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1779
Рождение ребёнка
1790
Сын: Солодухин-Родионов Емельян Саввич
Отец ребёнка: Солодухин-Родионов Савва Гаврилович
Рождение ребёнка
1791
Дочь: Солодухина-Родионова Варвара Саввична
Отец ребёнка: Солодухин-Родионов Савва Гаврилович
Рождение ребёнка
1794
Сын: Солодухин-Родионов Петр Саввич
Отец ребёнка: Солодухин-Родионов Савва Гаврилович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно