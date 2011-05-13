Кислицына Фёкла Марковна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кислицына Фёкла Марковна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1901

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1901 г.р.

Дети

Добавил:

С
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1901

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
22.09.1929

Сын: Кислицын Пётр Архипович

Отец ребёнка: Кислицын Архип Андреевич

Рождение ребёнка
1932

Сын: Кислицын Николай Архипович

Отец ребёнка: Кислицын Архип Андреевич

Рождение ребёнка
11.04.1935

Дочь: Тупицына Мария Архиповна

Отец ребёнка: Кислицын Архип Андреевич

Рождение ребёнка
22.03.1938

Сын: Кислицын Михаил Архипович

Отец ребёнка: Кислицын Архип Андреевич

Рождение ребёнка
03.04.1941

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Кислицын Архип Андреевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кислицын Архип Андреевич

Смерть
Неизвестно
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