Кислицына Фёкла Марковна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1901
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1901
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
22.09.1929
Отец ребёнка: Кислицын Архип Андреевич
Рождение ребёнка
1932
Сын: Кислицын Николай Архипович
Отец ребёнка: Кислицын Архип Андреевич
Рождение ребёнка
11.04.1935
Дочь: Тупицына Мария Архиповна
Отец ребёнка: Кислицын Архип Андреевич
Рождение ребёнка
22.03.1938
Сын: Кислицын Михаил Архипович
Отец ребёнка: Кислицын Архип Андреевич
Рождение ребёнка
03.04.1941
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Кислицын Архип Андреевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно