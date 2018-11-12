Кислицын Николай Архипович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКислицын Николай Архипович

Кислицын Николай Архипович

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1932

Дата смерти

20.08.1979

Пол

Мужской

Отец

1901 г.р.

Мать

1901 г.р.

Жена

Скрыто настройками приватности

Дети

1957 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

С
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1932

Отец: Кислицын Архип Андреевич

Мать: Кислицына Фёкла Марковна

Рождение ребёнка
12.09.1957

Сын: Кислицын Борис Николаевич

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
09.11.1958

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Развод
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
20.08.1979
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close