Кислицын Николай Архипович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1932
Дата смерти20.08.1979
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Скрыто настройками приватности
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1932
Отец: Кислицын Архип Андреевич
Мать: Кислицына Фёкла Марковна
Рождение ребёнка
12.09.1957
Сын: Кислицын Борис Николаевич
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
09.11.1958
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Развод
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Смерть
20.08.1979