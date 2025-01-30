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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1932 г.р.

Дети

Добавил:

С
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Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кислицын Николай Архипович

Развод
Неизвестно

Муж: Кислицын Николай Архипович

Рождение ребёнка
12.09.1957

Сын: Кислицын Борис Николаевич

Отец ребёнка: Кислицын Николай Архипович

Рождение ребёнка
09.11.1958

Сын: Кислицын Виктор Николаевич

Отец ребёнка: Кислицын Николай Архипович

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