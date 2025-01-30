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Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Развод
Неизвестно
Рождение ребёнка
12.09.1957
Сын: Кислицын Борис Николаевич
Отец ребёнка: Кислицын Николай Архипович
Рождение ребёнка
09.11.1958
Сын: Кислицын Виктор Николаевич
Отец ребёнка: Кислицын Николай Архипович