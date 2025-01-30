Кислицын Виктор Николаевич 09.11.1958 — найти родственников по фамилии на Familio
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Кислицын Виктор Николаевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

09.11.1958

Пол

Мужской

Добавил:

С
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.11.1958

Отец: Кислицын Николай Архипович

Мать: ?

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кислицына Ирина Александровна

Рождение ребёнка
26.06.1987

Сын: Кислицын Николай Викторович

Мать ребёнка: Кислицына Ирина Александровна

Рождение ребёнка
17.01.1992

Дочь: (Кислицын) Лидия Викторовна

Мать ребёнка: Кислицына Ирина Александровна

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