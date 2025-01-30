Кислицын Виктор Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения09.11.1958
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.11.1958
Отец: Кислицын Николай Архипович
Мать: ?
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
26.06.1987
Сын: Кислицын Николай Викторович
Мать ребёнка: Кислицына Ирина Александровна
Рождение ребёнка
17.01.1992
Дочь: (Кислицын) Лидия Викторовна
Мать ребёнка: Кислицына Ирина Александровна