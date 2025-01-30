Кислицына Ирина Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения22.09.1964
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.09.1964
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
26.06.1987
Сын: Кислицын Николай Викторович
Отец ребёнка: Кислицын Виктор Николаевич
Рождение ребёнка
17.01.1992
Дочь: (Кислицын) Лидия Викторовна
Отец ребёнка: Кислицын Виктор Николаевич