Кислицына Ирина Александровна 22.09.1964 — найти родственников по фамилии на Familio
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Кислицына Ирина Александровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

22.09.1964

Пол

Женский

Добавил:

С
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.09.1964

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кислицын Виктор Николаевич

Рождение ребёнка
26.06.1987

Сын: Кислицын Николай Викторович

Отец ребёнка: Кислицын Виктор Николаевич

Рождение ребёнка
17.01.1992

Дочь: (Кислицын) Лидия Викторовна

Отец ребёнка: Кислицын Виктор Николаевич

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