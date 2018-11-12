Кислицын Борис Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения12.09.1957
Дата смерти12.11.2018
ПолМужской
Отец
Мать
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.09.1957
Отец: Кислицын Николай Архипович
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
29.05.1976
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
17.01.1991
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
09.07.1996
Сын: Кислицын Михаил Борисович
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
01.08.2001
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
12.11.2018