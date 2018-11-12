Кислицын Борис Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кислицын Борис Николаевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.09.1957

Дата смерти

12.11.2018

Пол

Мужской

Отец

1932 г.р.

Мать

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Дети

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1996 г.р.
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Добавил:

С
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.09.1957

Отец: Кислицын Николай Архипович

Мать: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
29.05.1976

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
17.01.1991

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
09.07.1996

Сын: Кислицын Михаил Борисович

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
01.08.2001

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
12.11.2018
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