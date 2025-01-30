Дания
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
29.05.1976
Дочь: Тупицына (Кислицына) Варвара Борисовна
Отец ребёнка: Кислицын Борис Николаевич
Рождение ребёнка
17.01.1991
Отец ребёнка: Кислицын Борис Николаевич
Рождение ребёнка
09.07.1996
Сын: Кислицын Михаил Борисович
Отец ребёнка: Кислицын Борис Николаевич
Рождение ребёнка
01.08.2001
Дочь: (Кислицына) Светлана Борисовна
Отец ребёнка: Кислицын Борис Николаевич