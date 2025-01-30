Дания Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Дания

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

С
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Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
29.05.1976

Дочь: Тупицына (Кислицына) Варвара Борисовна

Отец ребёнка: Кислицын Борис Николаевич

Рождение ребёнка
17.01.1991

Сын: Кислицын Денис Борисович

Отец ребёнка: Кислицын Борис Николаевич

Рождение ребёнка
09.07.1996

Сын: Кислицын Михаил Борисович

Отец ребёнка: Кислицын Борис Николаевич

Рождение ребёнка
01.08.2001

Дочь: (Кислицына) Светлана Борисовна

Отец ребёнка: Кислицын Борис Николаевич

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