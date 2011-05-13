Тупицына (Кислицына) Мария Архиповна
Место рожденияНе указано
Дата рождения11.04.1935
Дата смерти13.05.2011
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.04.1935
Отец: Кислицын Архип Андреевич
Мать: Кислицына Фёкла Марковна
Рождение ребёнка
18.10.1954
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Тупицын Алексей Николаевич
Рождение ребёнка
30.09.1958
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Тупицын Алексей Николаевич
Смерть
13.05.2011