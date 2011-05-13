Тупицына (Кислицына) Мария Архиповна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тупицына (Кислицына) Мария Архиповна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

11.04.1935

Дата смерти

13.05.2011

Пол

Женский

Отец

1901 г.р.

Мать

1901 г.р.

Дети

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Добавил:

С
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Место
Комментарий
Рождение
11.04.1935

Отец: Кислицын Архип Андреевич

Мать: Кислицына Фёкла Марковна

Рождение ребёнка
18.10.1954

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Тупицын Алексей Николаевич

Рождение ребёнка
30.09.1958

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Тупицын Алексей Николаевич

Смерть
13.05.2011
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