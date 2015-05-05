Тупицын Алексей Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения30.03.1930
Дата смерти05.05.2015
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.03.1930
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
18.10.1954
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Тупицына Мария Архиповна
Рождение ребёнка
30.09.1958
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Тупицына Мария Архиповна
Смерть
05.05.2015