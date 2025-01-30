Нагорнова (Кислицына) Нина Архиповна
Место рожденияНе указано
Дата рождения03.04.1941
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.04.1941
Отец: Кислицын Архип Андреевич
Мать: Кислицына Фёкла Марковна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
06.07.1961
Дочь: Чухряева (Нагорнова) Екатерина Викторовна
Отец ребёнка: Нагорнов Виктор Михайлович
Рождение ребёнка
17.03.1967
Сын: Нагорнов Владимир Викторович
Отец ребёнка: Нагорнов Виктор Михайлович