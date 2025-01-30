Нагорнова (Кислицына) Нина Архиповна 03.04.1941 — найти родственников по фамилии на Familio
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Нагорнова (Кислицына) Нина Архиповна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

03.04.1941

Пол

Женский

Добавил:

С
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.04.1941

Отец: Кислицын Архип Андреевич

Мать: Кислицына Фёкла Марковна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Нагорнов Виктор Михайлович

Рождение ребёнка
06.07.1961

Дочь: Чухряева (Нагорнова) Екатерина Викторовна

Отец ребёнка: Нагорнов Виктор Михайлович

Рождение ребёнка
17.03.1967

Сын: Нагорнов Владимир Викторович

Отец ребёнка: Нагорнов Виктор Михайлович

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