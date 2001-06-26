Кислицын Михаил Архипович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКислицын Михаил Архипович

Кислицын Михаил Архипович

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

22.03.1938

Дата смерти

04.10.1971

Пол

Мужской

Отец

1901 г.р.

Мать

1901 г.р.

Жена

1939 г.р.

Дети

1960 г.р.
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

С
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.03.1938

Отец: Кислицын Архип Андреевич

Мать: Кислицына Фёкла Марковна

Рождение ребёнка
01.06.1960

Дочь: Портнова Галина Михайловна

Мать ребёнка: Кислицына Валентина Михайловна

Рождение ребёнка
23.02.1963

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Кислицына Валентина Михайловна

Рождение ребёнка
28.01.1971

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Кислицына Валентина Михайловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кислицына Валентина Михайловна

Смерть
04.10.1971
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close