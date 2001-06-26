Кислицын Михаил Архипович
Место рожденияНе указано
Дата рождения22.03.1938
Дата смерти04.10.1971
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.03.1938
Отец: Кислицын Архип Андреевич
Мать: Кислицына Фёкла Марковна
Рождение ребёнка
01.06.1960
Дочь: Портнова Галина Михайловна
Мать ребёнка: Кислицына Валентина Михайловна
Рождение ребёнка
23.02.1963
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Кислицына Валентина Михайловна
Рождение ребёнка
28.01.1971
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Кислицына Валентина Михайловна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
04.10.1971