Дьячкова (Птицына) Татьяна Николаевна
Место рождения
Дата рождения13.08.1936
Дата смерти06.12.2016
ПолЖенский
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.08.1936
Рождение ребёнка
14.12.1958
Дочь: Добрынина Ольга Викторовна
Отец ребёнка: Добрынин Виктор Федорович
Шенкурск, Шенкурский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
17.06.1965
Дочь: Жук Светлана Евгеньевна
Отец ребёнка: Дьячков Евгений Денисович
Архангельск, город Архангельск, Архангельская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
06.12.2016