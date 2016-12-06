Дьячкова (Птицына) Татьяна Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиДьячкова (Птицына) Татьяна Николаевна

Дьячкова (Птицына) Татьяна Николаевна

avatar

Место рождения

Молочное, город Вологда, Вологодская область

Дата рождения

13.08.1936

Дата смерти

06.12.2016

Пол

Женский

Добавил:

СЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.08.1936

Отец: Птицин Николай Иванович

Мать: Шелашская Александра Кононовна

Молочное, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
14.12.1958

Дочь: Добрынина Ольга Викторовна

Отец ребёнка: Добрынин Виктор Федорович

Шенкурск, Шенкурский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
17.06.1965

Дочь: Жук Светлана Евгеньевна

Отец ребёнка: Дьячков Евгений Денисович

Архангельск, город Архангельск, Архангельская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Дьячков Евгений Денисович

Смерть
06.12.2016
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close