Шелашская Александра Кононовна
Место рождения
Дата рождения1908
Дата смерти24.04.1987
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1908
Отец: Шелашский Конон
Рождение ребёнка
08.06.1934
Дочь: Птицина Людмила Николаевна
Отец ребёнка: Птицин Николай Иванович
Рождение ребёнка
13.08.1936
Дочь: Дьячкова Татьяна Николаевна
Отец ребёнка: Птицин Николай Иванович
Молочное, город Вологда, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
24.04.1987
Конаково, Конаковский муниципальный район, Тверская область