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Шелашская Александра Кононовна

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Место рождения

Усть-Паденьга, Шенкурский муниципальный район, Архангельская область

Дата рождения

1908

Дата смерти

24.04.1987

Пол

Женский

Добавил:

СЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1908

Отец: Шелашский Конон

Мать: Шелашская Ксения Андреевна

Усть-Паденьга, Шенкурский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
08.06.1934

Дочь: Птицина Людмила Николаевна

Отец ребёнка: Птицин Николай Иванович

Усть-Паденьга, Шенкурский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
13.08.1936

Дочь: Дьячкова Татьяна Николаевна

Отец ребёнка: Птицин Николай Иванович

Молочное, город Вологда, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Птицин Николай Иванович

Смерть
24.04.1987
Конаково, Конаковский муниципальный район, Тверская область
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