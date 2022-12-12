Птицин Николай Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Птицин Николай Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
08.06.1934

Дочь: Птицина Людмила Николаевна

Мать ребёнка: Шелашская Александра Кононовна

Усть-Паденьга, Шенкурский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
13.08.1936

Дочь: Дьячкова Татьяна Николаевна

Мать ребёнка: Шелашская Александра Кононовна

Молочное, город Вологда, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шелашская Александра Кононовна

Смерть
Неизвестно
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