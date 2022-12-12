Птицин Николай Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
08.06.1934
Дочь: Птицина Людмила Николаевна
Мать ребёнка: Шелашская Александра Кононовна
Усть-Паденьга, Шенкурский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
13.08.1936
Дочь: Дьячкова Татьяна Николаевна
Мать ребёнка: Шелашская Александра Кононовна
Молочное, город Вологда, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно