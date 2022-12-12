Шустер (Шмурак) Сура Лейбовна
Место рождения
Дата рождения1870
Дата смерти10.12.1967
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1870
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
16.01.1895
Сын: Шуман Лев Давыдович
Отец ребёнка: Шустер Давыд
Бракосочетание
До 1895
Муж: Шустер Давыд
Рождение ребёнка
05.01.1901
Дочь: Овруцкая Маня Давыдовна
Отец ребёнка: Шустер Давыд
Рождение ребёнка
22.04.1902
Отец ребёнка: Шустер Давыд
Рождение ребёнка
24.07.1904
Дочь: Бать Полина Давыдовна
Отец ребёнка: Шустер Давыд
Рождение ребёнка
31.12.1909
Дочь: Шустер Ида Давыдовна
Отец ребёнка: Шустер Давыд
Рождение ребёнка
07.02.1910
Дочь: Шуман Ида Давыдовна
Отец ребёнка: Шустер Давыд
Рождение ребёнка
15.12.1915
Дочь: Заранкина Александра Давыдовна
Отец ребёнка: Шустер Давыд
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Бергал Фира Давыдовна
Отец ребёнка: Шустер Давыд
Смерть
10.12.1967
Москва, город федерального значения Москва