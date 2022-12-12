Шустер (Шмурак) Сура Лейбовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шустер (Шмурак) Сура Лейбовна

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Место рождения

Новоград-Волынский, Житомирська область

Дата рождения

1870

Дата смерти

10.12.1967

Пол

Женский

Добавил:

МШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1870

Отец: не указан

Мать: не указана

Новоград-Волынский, Житомирська область
Рождение ребёнка
16.01.1895

Сын: Шуман Лев Давыдович

Отец ребёнка: Шустер Давыд

Новоград-Волынский, Житомирська область
Бракосочетание
До 1895

Муж: Шустер Давыд

Рождение ребёнка
05.01.1901

Дочь: Овруцкая Маня Давыдовна

Отец ребёнка: Шустер Давыд

Новоград-Волынский, Житомирська область
Рождение ребёнка
22.04.1902

Сын: Борисов Борис Давыдович

Отец ребёнка: Шустер Давыд

Новоград-Волынский, Житомирська область
Рождение ребёнка
24.07.1904

Дочь: Бать Полина Давыдовна

Отец ребёнка: Шустер Давыд

Новоград-Волынский, Житомирська область
Рождение ребёнка
31.12.1909

Дочь: Шустер Ида Давыдовна

Отец ребёнка: Шустер Давыд

Новоград-Волынский, Житомирська область
Рождение ребёнка
07.02.1910

Дочь: Шуман Ида Давыдовна

Отец ребёнка: Шустер Давыд

Новоград-Волынский, Житомирська область
Рождение ребёнка
15.12.1915

Дочь: Заранкина Александра Давыдовна

Отец ребёнка: Шустер Давыд

Новоград-Волынский, Житомирська область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Бергал Фира Давыдовна

Отец ребёнка: Шустер Давыд

Новоград-Волынский, Житомирська область
Смерть
10.12.1967
Москва, город федерального значения Москва
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