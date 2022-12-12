Шустер Ида (Ита) Давыдовна
Место рождения
Дата рождения31.12.1909
Дата смерти18.05.1972
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.12.1909
Отец: Шустер Давыд
Мать: Шустер Сура Лейбовна
Рождение ребёнка
13.03.1933
Отец ребёнка: Шалин Алексей Федорович
Рождение ребёнка
30.01.1937
Сын: Шалин Александр Алексеевич
Отец ребёнка: Шалин Алексей Федорович
Рождение ребёнка
22.06.1940
Дочь: Шалина Янина Алексеевна
Отец ребёнка: Шалин Алексей Федорович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
18.05.1972