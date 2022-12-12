Шустер Ида (Ита) Давыдовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шустер Ида (Ита) Давыдовна

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Место рождения

Новоград-Волынский, Житомирська область

Дата рождения

31.12.1909

Дата смерти

18.05.1972

Пол

Женский

Добавил:

МШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.12.1909

Отец: Шустер Давыд

Мать: Шустер Сура Лейбовна

Новоград-Волынский, Житомирська область
Рождение ребёнка
13.03.1933

Сын: Шалин Алексей Алексеевич

Отец ребёнка: Шалин Алексей Федорович

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
30.01.1937

Сын: Шалин Александр Алексеевич

Отец ребёнка: Шалин Алексей Федорович

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
22.06.1940

Дочь: Шалина Янина Алексеевна

Отец ребёнка: Шалин Алексей Федорович

Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шалин Алексей Федорович

Смерть
18.05.1972
Москва, город федерального значения Москва
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