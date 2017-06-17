Белова Надежда Фёдоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.12.1932
Дата смерти17.06.2017
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.12.1932
Отец: Хлопунов Федор
Мать: Хлопунова Анна Осиповна
Рождение ребёнка
22.01.1959
Дочь: Семёнова Наталья Николаевна
Отец ребёнка: Белов Николай Васильевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Белов Вячеслав Николаевич
Отец ребёнка: Белов Николай Васильевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Краскина Любовь Николаевна
Отец ребёнка: Белов Николай Васильевич
Смерть
17.06.2017