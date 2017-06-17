Белова Надежда Фёдоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Белова Надежда Фёдоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.12.1932

Дата смерти

17.06.2017

Пол

Женский

Добавил:

ИМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.12.1932

Отец: Хлопунов Федор

Мать: Хлопунова Анна Осиповна

Рождение ребёнка
22.01.1959

Дочь: Семёнова Наталья Николаевна

Отец ребёнка: Белов Николай Васильевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Белов Вячеслав Николаевич

Отец ребёнка: Белов Николай Васильевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Краскина Любовь Николаевна

Отец ребёнка: Белов Николай Васильевич

Смерть
17.06.2017
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