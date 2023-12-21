Хлопунова Анна Осиповна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хлопунова Анна Осиповна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Осип Кочетов

Мать: не указана

Рождение ребёнка
15.12.1932

Дочь: Белова Надежда Фёдоровна

Отец ребёнка: Хлопунов Федор

Рождение ребёнка
20.03.1939

Дочь: Желанная Мария Фёдоровна

Отец ребёнка: Хлопунов Федор

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Тимофеева Ираида Фёдоровна

Отец ребёнка: Хлопунов Федор

Смерть
Неизвестно
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