Хлопунова Анна Осиповна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Осип Кочетов
Рождение ребёнка
15.12.1932
Дочь: Белова Надежда Фёдоровна
Отец ребёнка: Хлопунов Федор
Рождение ребёнка
20.03.1939
Дочь: Желанная Мария Фёдоровна
Отец ребёнка: Хлопунов Федор
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Тимофеева Ираида Фёдоровна
Отец ребёнка: Хлопунов Федор
Смерть
Неизвестно