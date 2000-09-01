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Белов Николай Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

28.05.?

Дата смерти

?.09.2000

Пол

Мужской

Добавил:

ИМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.05.?

Отец: Белов Василий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
22.01.1959

Дочь: Семёнова Наталья Николаевна

Мать ребёнка: Белова Надежда Фёдоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Белов Вячеслав Николаевич

Мать ребёнка: Белова Надежда Фёдоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Краскина Любовь Николаевна

Мать ребёнка: Белова Надежда Фёдоровна

Смерть
?.09.2000
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