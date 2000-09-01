Белов Николай Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения28.05.?
Дата смерти?.09.2000
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.05.?
Отец: Белов Василий
Рождение ребёнка
22.01.1959
Дочь: Семёнова Наталья Николаевна
Мать ребёнка: Белова Надежда Фёдоровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Белов Вячеслав Николаевич
Мать ребёнка: Белова Надежда Фёдоровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Краскина Любовь Николаевна
Мать ребёнка: Белова Надежда Фёдоровна
Смерть
?.09.2000