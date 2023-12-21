Хлопунов Федор
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
15.12.1932
Дочь: Белова Надежда Фёдоровна
Мать ребёнка: Хлопунова Анна Осиповна
Рождение ребёнка
20.03.1939
Дочь: Желанная Мария Фёдоровна
Мать ребёнка: Хлопунова Анна Осиповна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Тимофеева Ираида Фёдоровна
Мать ребёнка: Хлопунова Анна Осиповна
Смерть
Неизвестно