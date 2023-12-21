Тимофеева Ираида Фёдоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тимофеева Ираида Фёдоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Хлопунов Федор

Мать: Хлопунова Анна Осиповна

Рождение ребёнка
03.03.1958

Сын: Тимофеев Николай Владимироич

Отец ребёнка: Тимофеев Владимир

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Зайцева Татьяна

Отец ребёнка: Тимофеев Владимир

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Бурдина Вера Владимировна

Отец ребёнка: Тимофеев Владимир

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Тимофеев Владимир

Смерть
Неизвестно
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