Тимофеева Ираида Фёдоровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Хлопунов Федор
Мать: Хлопунова Анна Осиповна
Рождение ребёнка
03.03.1958
Сын: Тимофеев Николай Владимироич
Отец ребёнка: Тимофеев Владимир
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Зайцева Татьяна
Отец ребёнка: Тимофеев Владимир
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Бурдина Вера Владимировна
Отец ребёнка: Тимофеев Владимир
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Тимофеев Владимир
Смерть
Неизвестно