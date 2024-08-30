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Амос Яковлев

Место рождения

Тапсома, Дементьевская волость, Череповецкий уезд

Дата рождения

Около 1807

Дата смерти

28.09.1873 ст.

Пол

Мужской

Отец

Около 1763 г.р.

Мать

Жена

С 1808 по 1819 г.р.

Дети

Добавил:

СА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1807

Отец: Яков Федотов

Мать: Анна Андреева

Тапсома, Дементьевская волость, Череповецкий уезд
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Никифор Амосов

Мать ребёнка: Евдокия Антонова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Евдокия Антонова

Рождение ребёнка
Около 1840

Сын: Александр Амосов

Мать ребёнка: Евдокия Антонова

Рождение ребёнка
Около 1855

Сын: Федор Амосов

Мать ребёнка: Евдокия Антонова

Тапсома, Дементьевская волость, Череповецкий уезд
Смерть
28.09.1873 ст.
Тапсома, Дементьевская волость, Череповецкий уезд

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