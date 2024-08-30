Амос Яковлев
Место рождения
Дата рожденияОколо 1807
Дата смерти28.09.1873 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1807
Отец: Яков Федотов
Мать: Анна Андреева
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Никифор Амосов
Мать ребёнка: Евдокия Антонова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Евдокия Антонова
Рождение ребёнка
Около 1840
Сын: Александр Амосов
Мать ребёнка: Евдокия Антонова
Рождение ребёнка
Около 1855
Сын: Федор Амосов
Мать ребёнка: Евдокия Антонова
Смерть
28.09.1873 ст.