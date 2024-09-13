Александр Амосов
Место рожденияТапсома
Дата рожденияОколо 1840
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1840
Отец: Амос Яковлев
Мать: Евдокия Антонова
Бракосочетание
04.09.1860 ст.
Жена: Марья Ильина
Рождество, Богословская волость, Череповецкий уезд
Рождение ребёнка
10.10.1863 ст.
Дочь: Параскева Александрова
Мать ребёнка: Марья Ильина
Рождение ребёнка
01.08.1866 ст.
Сын: Стефан Александров
Мать ребёнка: Марья Ильина
Рождение ребёнка
24.04.1869 ст.
Сын: Василий Александров
Мать ребёнка: Марья Ильина
воспреемник Никифор Амосов
Рождение ребёнка
12.10.1871 ст.
Сын: Амосов Дмитрий Александрович
Мать ребёнка: Марья Ильина
Смерть
Неизвестно