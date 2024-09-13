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Александр Амосов

Место рождения

Тапсома

Дата рождения

Около 1840

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1840

Отец: Амос Яковлев

Мать: Евдокия Антонова

Бракосочетание
04.09.1860 ст.

Жена: Марья Ильина

Рождество, Богословская волость, Череповецкий уезд
Рождение ребёнка
10.10.1863 ст.

Дочь: Параскева Александрова

Мать ребёнка: Марья Ильина

Тапсома, Дементьевская волость, Череповецкий уезд
Рождение ребёнка
01.08.1866 ст.

Сын: Стефан Александров

Мать ребёнка: Марья Ильина

Тапсома, Дементьевская волость, Череповецкий уезд
Рождение ребёнка
24.04.1869 ст.

Сын: Василий Александров

Мать ребёнка: Марья Ильина

Тапсома, Дементьевская волость, Череповецкий уезд
воспреемник Никифор Амосов
Рождение ребёнка
12.10.1871 ст.

Сын: Амосов Дмитрий Александрович

Мать ребёнка: Марья Ильина

Смерть
Неизвестно

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