Федор Амосов
Место рождения
Дата рожденияОколо 1855
Дата смертиОколо 1920
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1855
Отец: Амос Яковлев
Мать: Евдокия Антонова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Александра Алексеева
Рождение ребёнка
01.06.1880
Мать ребёнка: Александра Алексеева
воспреемник родной дядя отставной солдат Никифор Амосов
Рождение ребёнка
Около 1887
Мать ребёнка: Александра Алексеева
Рождение ребёнка
Около 1889
Мать ребёнка: Александра Алексеева
Рождение ребёнка
Около 1891
Дочь: Смирнова (Амосова) Любовь Федоровна
Мать ребёнка: Александра Алексеева
Рождение ребёнка
Около 1894
Мать ребёнка: Александра Алексеева
Рождение ребёнка
Около 1897
Дочь: Амосова Ироида Федоровна
Мать ребёнка: Александра Алексеева
Рождение ребёнка
Около 1899
Дочь: Крякунова (Амосова) Павла Федоровна
Мать ребёнка: Александра Алексеева
Рождение ребёнка
Около 1905
Мать ребёнка: Александра Алексеева
Смерть
Около 1920