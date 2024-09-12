Федор Амосов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиФедор Амосов

Федор Амосов

Место рождения

Тапсома, Дементьевская волость, Череповецкий уезд

Дата рождения

Около 1855

Дата смерти

Около 1920

Пол

Мужской

Добавил:

СА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1855

Отец: Амос Яковлев

Мать: Евдокия Антонова

Тапсома, Дементьевская волость, Череповецкий уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Александра Алексеева

Рождение ребёнка
01.06.1880

Сын: Амосов Павел Федорович

Мать ребёнка: Александра Алексеева

Тапсома, Дементьевская волость, Череповецкий уезд
воспреемник родной дядя отставной солдат Никифор Амосов
Рождение ребёнка
Около 1887

Сын: Амосов Алексей Федорович

Мать ребёнка: Александра Алексеева

Тапсома, Дементьевская волость, Череповецкий уезд
Рождение ребёнка
Около 1889

Сын: Амосов Николай Федорович

Мать ребёнка: Александра Алексеева

Тапсома, Дементьевская волость, Череповецкий уезд
Рождение ребёнка
Около 1891

Дочь: Смирнова (Амосова) Любовь Федоровна

Мать ребёнка: Александра Алексеева

Тапсома, Дементьевская волость, Череповецкий уезд
Рождение ребёнка
Около 1894

Сын: Амосов Петр Федорович

Мать ребёнка: Александра Алексеева

Тапсома, Дементьевская волость, Череповецкий уезд
Рождение ребёнка
Около 1897

Дочь: Амосова Ироида Федоровна

Мать ребёнка: Александра Алексеева

Тапсома, Дементьевская волость, Череповецкий уезд
Рождение ребёнка
Около 1899

Дочь: Крякунова (Амосова) Павла Федоровна

Мать ребёнка: Александра Алексеева

Тапсома, Дементьевская волость, Череповецкий уезд
Рождение ребёнка
Около 1905

Сын: Амосов Федор Федорович

Мать ребёнка: Александра Алексеева

Тапсома, Дементьевская волость, Череповецкий уезд
Смерть
Около 1920
Тапсома, Дементьевская волость, Череповецкий уезд

Мы используем куки для улучшения работы сайта.