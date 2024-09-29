Амосов Алексей Федорович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1887
Дата смерти30.05.1965
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1887
Отец: Федор Амосов
Мать: Александра Алексеева
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1915
Мать ребёнка: Амосова (Хапугина) Апполинария Егоровна
Рождение ребёнка
22.03.1916 ст.
Сын: Амосов Николай Алексеевич
Мать ребёнка: Амосова (Хапугина) Апполинария Егоровна
Рождение ребёнка
04.05.1918
Сын: Амосов Анатолий Алексеевич
Мать ребёнка: Амосова (Хапугина) Апполинария Егоровна
Рождение ребёнка
1920
Дочь: Володичева (Амосова) Ольга Алекссевна
Мать ребёнка: Амосова (Хапугина) Апполинария Егоровна
Рождение ребёнка
1922
Дочь: Амосова Нина Алексеевна
Мать ребёнка: Амосова (Хапугина) Апполинария Егоровна
Рождение ребёнка
Около 1926
Мать ребёнка: Амосова (Хапугина) Апполинария Егоровна
Рождение ребёнка
1937
Сын: Амосов Владимир Алексеевич
Мать ребёнка: Амосова (Хапугина) Апполинария Егоровна
Смерть
30.05.1965