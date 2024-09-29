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Амосов Алексей Федорович

Место рождения

Тапсома, Дементьевская волость, Череповецкий уезд

Дата рождения

Около 1887

Дата смерти

30.05.1965

Пол

Мужской

Добавил:

СА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1887

Отец: Федор Амосов

Мать: Александра Алексеева

Тапсома, Дементьевская волость, Череповецкий уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Амосова (Хапугина) Апполинария Егоровна

Рождение ребёнка
1915

Сын: Амосов Павел Алексеевич

Мать ребёнка: Амосова (Хапугина) Апполинария Егоровна

Тапсома, Дементьевская волость, Череповецкий уезд
Рождение ребёнка
22.03.1916 ст.

Сын: Амосов Николай Алексеевич

Мать ребёнка: Амосова (Хапугина) Апполинария Егоровна

Тапсома, Дементьевская волость, Череповецкий уезд
Рождение ребёнка
04.05.1918

Сын: Амосов Анатолий Алексеевич

Мать ребёнка: Амосова (Хапугина) Апполинария Егоровна

Тапсома, Дементьевская волость, Череповецкий уезд
Рождение ребёнка
1920

Дочь: Володичева (Амосова) Ольга Алекссевна

Мать ребёнка: Амосова (Хапугина) Апполинария Егоровна

Тапсома, Дементьевская волость, Череповецкий уезд
Рождение ребёнка
1922

Дочь: Амосова Нина Алексеевна

Мать ребёнка: Амосова (Хапугина) Апполинария Егоровна

Тапсома, Дементьевская волость, Череповецкий уезд
Рождение ребёнка
Около 1926

Сын: Амосов Петр Алексеевич

Мать ребёнка: Амосова (Хапугина) Апполинария Егоровна

Тапсома, Дементьевская волость, Череповецкий уезд
Рождение ребёнка
1937

Сын: Амосов Владимир Алексеевич

Мать ребёнка: Амосова (Хапугина) Апполинария Егоровна

Тапсома, Дементьевская волость, Череповецкий уезд
Смерть
30.05.1965
Тапсома, Дементьевская волость, Череповецкий уезд

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