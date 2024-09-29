Амосова (Хапугина) Апполинария Егоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Амосова (Хапугина) Апполинария Егоровна

Место рождения

Данское, Богословская волость, Череповецкий уезд

Дата рождения

1895

Дата смерти

1958

Пол

Женский

Добавил:

СА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1895

Отец: не указан

Мать: не указана

Данское, Богословская волость, Череповецкий уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Амосов Алексей Федорович

Рождение ребёнка
1915

Сын: Амосов Павел Алексеевич

Отец ребёнка: Амосов Алексей Федорович

Тапсома, Дементьевская волость, Череповецкий уезд
Рождение ребёнка
22.03.1916 ст.

Сын: Амосов Николай Алексеевич

Отец ребёнка: Амосов Алексей Федорович

Тапсома, Дементьевская волость, Череповецкий уезд
Рождение ребёнка
04.05.1918

Сын: Амосов Анатолий Алексеевич

Отец ребёнка: Амосов Алексей Федорович

Тапсома, Дементьевская волость, Череповецкий уезд
Рождение ребёнка
1920

Дочь: Володичева (Амосова) Ольга Алекссевна

Отец ребёнка: Амосов Алексей Федорович

Тапсома, Дементьевская волость, Череповецкий уезд
Рождение ребёнка
1922

Дочь: Амосова Нина Алексеевна

Отец ребёнка: Амосов Алексей Федорович

Тапсома, Дементьевская волость, Череповецкий уезд
Рождение ребёнка
Около 1926

Сын: Амосов Петр Алексеевич

Отец ребёнка: Амосов Алексей Федорович

Тапсома, Дементьевская волость, Череповецкий уезд
Рождение ребёнка
1937

Сын: Амосов Владимир Алексеевич

Отец ребёнка: Амосов Алексей Федорович

Тапсома, Дементьевская волость, Череповецкий уезд
Смерть
1958
Тапсома, Дементьевская волость, Череповецкий уезд

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