Амосова (Хапугина) Апполинария Егоровна
Место рождения
Дата рождения1895
Дата смерти1958
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1895
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1915
Отец ребёнка: Амосов Алексей Федорович
Рождение ребёнка
22.03.1916 ст.
Сын: Амосов Николай Алексеевич
Отец ребёнка: Амосов Алексей Федорович
Рождение ребёнка
04.05.1918
Сын: Амосов Анатолий Алексеевич
Отец ребёнка: Амосов Алексей Федорович
Рождение ребёнка
1920
Дочь: Володичева (Амосова) Ольга Алекссевна
Отец ребёнка: Амосов Алексей Федорович
Рождение ребёнка
1922
Дочь: Амосова Нина Алексеевна
Отец ребёнка: Амосов Алексей Федорович
Рождение ребёнка
Около 1926
Отец ребёнка: Амосов Алексей Федорович
Рождение ребёнка
1937
Сын: Амосов Владимир Алексеевич
Отец ребёнка: Амосов Алексей Федорович
Смерть
1958