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Яков Федотов

Место рождения

Тапсома, Дементьевская волость, Череповецкий уезд

Дата рождения

Около 1763

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1745 г.р.

Мать

Не указана

Жена

Дети

Около 1790 г.р.
Около 1793 г.р.
Около 1797 г.р.
Около 1807 г.р.
Около 1811 г.р.

Добавил:

СА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1763

Отец: Федот Васильев

Мать: не указана

Тапсома, Дементьевская волость, Череповецкий уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Анна Андреева

Рождение ребёнка
Около 1790

Дочь: Саломия Яковлева

Мать ребёнка: Анна Андреева

Тапсома, Дементьевская волость, Череповецкий уезд
Рождение ребёнка
Около 1793

Дочь: Фекла Яковлева

Мать ребёнка: Анна Андреева

Тапсома, Дементьевская волость, Череповецкий уезд
Рождение ребёнка
Около 1797

Сын: Терентей Яковлев

Мать ребёнка: Анна Андреева

Тапсома, Дементьевская волость, Череповецкий уезд
Рождение ребёнка
Около 1807

Сын: Амос Яковлев

Мать ребёнка: Анна Андреева

Тапсома, Дементьевская волость, Череповецкий уезд
Рождение ребёнка
Около 1811

Сын: Захар Яковлев

Мать ребёнка: Анна Андреева

Тапсома, Дементьевская волость, Череповецкий уезд
отставной бомбардир
Смерть
Неизвестно

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