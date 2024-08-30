Яков Федотов
Место рождения
Дата рожденияОколо 1763
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1763
Отец: Федот Васильев
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Анна Андреева
Рождение ребёнка
Около 1790
Дочь: Саломия Яковлева
Мать ребёнка: Анна Андреева
Рождение ребёнка
Около 1793
Дочь: Фекла Яковлева
Мать ребёнка: Анна Андреева
Рождение ребёнка
Около 1797
Сын: Терентей Яковлев
Мать ребёнка: Анна Андреева
Рождение ребёнка
Около 1807
Сын: Амос Яковлев
Мать ребёнка: Анна Андреева
Рождение ребёнка
Около 1811
Сын: Захар Яковлев
Мать ребёнка: Анна Андреева
отставной бомбардир
Смерть
Неизвестно