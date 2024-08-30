Анна Андреева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАнна Андреева

Анна Андреева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Муж

Около 1763 г.р.

Дети

Около 1790 г.р.
Около 1793 г.р.
Около 1797 г.р.
Около 1807 г.р.
Около 1811 г.р.

Добавил:

СА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Андрей

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Яков Федотов

Рождение ребёнка
Около 1790

Дочь: Саломия Яковлева

Отец ребёнка: Яков Федотов

Тапсома, Дементьевская волость, Череповецкий уезд
Рождение ребёнка
Около 1793

Дочь: Фекла Яковлева

Отец ребёнка: Яков Федотов

Тапсома, Дементьевская волость, Череповецкий уезд
Рождение ребёнка
Около 1797

Сын: Терентей Яковлев

Отец ребёнка: Яков Федотов

Тапсома, Дементьевская волость, Череповецкий уезд
Рождение ребёнка
Около 1807

Сын: Амос Яковлев

Отец ребёнка: Яков Федотов

Тапсома, Дементьевская волость, Череповецкий уезд
Рождение ребёнка
Около 1811

Сын: Захар Яковлев

Отец ребёнка: Яков Федотов

Тапсома, Дементьевская волость, Череповецкий уезд
отставной бомбардир
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.