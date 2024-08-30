Анна Андреева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Андрей
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Яков Федотов
Рождение ребёнка
Около 1790
Дочь: Саломия Яковлева
Отец ребёнка: Яков Федотов
Рождение ребёнка
Около 1793
Дочь: Фекла Яковлева
Отец ребёнка: Яков Федотов
Рождение ребёнка
Около 1797
Сын: Терентей Яковлев
Отец ребёнка: Яков Федотов
Рождение ребёнка
Около 1807
Сын: Амос Яковлев
Отец ребёнка: Яков Федотов
Рождение ребёнка
Около 1811
Сын: Захар Яковлев
Отец ребёнка: Яков Федотов
отставной бомбардир
Смерть
Неизвестно