Кармашов Яков Васильевич
Место рожденияс. Мягково
Дата рожденияПосле 1887
Дата смертиПосле 1978
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
После 1887
Отец: Кармашов Василий
Мать: не указана
с. Мягково
Рождение ребёнка
08.04.1909
Мать ребёнка: Кармашова Ксения Григорьевна
Рождение ребёнка
22.05.1914
Сын: Кармашов Михаил Яковлевич
Мать ребёнка: Кармашова Ксения Григорьевна
Бракосочетание
1916
Рождение ребёнка
28.12.1917
Сын: Кармашов Василий Яковлевич
Мать ребёнка: Кармашова Ксения Григорьевна
Рождение ребёнка
12.09.1920
Дочь: Шишкова Надежда Яковлевна
Мать ребёнка: Кармашова Анисья Егоровна
Павловский Посад, Павловский Посад, Московская область
Рождение ребёнка
1923
Сын: Кармашов Николай Яковлевич
Мать ребёнка: Кармашова Анисья Егоровна
с. Мягково
Рождение ребёнка
1926
Сын: Кармашов Виктор Яковлевич
Мать ребёнка: Кармашова Анисья Егоровна
Рождение ребёнка
1926
Дочь: Бердинских Тамара Яковлевна
Мать ребёнка: Кармашова Анисья Егоровна
Рождение ребёнка
28.06.1928
Сын: Кармашов Анатолий Яковлевич
Мать ребёнка: Кармашова Анисья Егоровна
Бракосочетание
1936
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
После 1978