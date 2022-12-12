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Кармашов Яков Васильевич

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Место рождения

с. Мягково

Дата рождения

После 1887

Дата смерти

После 1978

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
После 1887

Отец: Кармашов Василий

Мать: не указана

с. Мягково
Рождение ребёнка
08.04.1909

Сын: Кармашов Семён Яковлевич

Мать ребёнка: Кармашова Ксения Григорьевна

Рождение ребёнка
22.05.1914

Сын: Кармашов Михаил Яковлевич

Мать ребёнка: Кармашова Ксения Григорьевна

Бракосочетание
1916

Жена: Кармашова Ксения Григорьевна

Рождение ребёнка
28.12.1917

Сын: Кармашов Василий Яковлевич

Мать ребёнка: Кармашова Ксения Григорьевна

Рождение ребёнка
12.09.1920

Дочь: Шишкова Надежда Яковлевна

Мать ребёнка: Кармашова Анисья Егоровна

Павловский Посад, Павловский Посад, Московская область
Рождение ребёнка
1923

Сын: Кармашов Николай Яковлевич

Мать ребёнка: Кармашова Анисья Егоровна

с. Мягково
Рождение ребёнка
1926

Сын: Кармашов Виктор Яковлевич

Мать ребёнка: Кармашова Анисья Егоровна

Рождение ребёнка
1926

Дочь: Бердинских Тамара Яковлевна

Мать ребёнка: Кармашова Анисья Егоровна

Рождение ребёнка
28.06.1928

Сын: Кармашов Анатолий Яковлевич

Мать ребёнка: Кармашова Анисья Егоровна

Бракосочетание
1936

Жена: Казакова Прасковья Ивановна

Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
После 1978
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