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Кармашов Анатолий Яковлевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

28.06.1928

Дата смерти

22.06.2005

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.06.1928

Отец: Кармашов Яков Васильевич

Мать: Кармашова Анисья Егоровна

Рождение ребёнка
30.04.1947

Дочь: Кармашова Наталья Анатольевна

Мать ребёнка: Кармашова Лидия Павловна

Рождение ребёнка
1952

Сын: Кармашов Александр Анатольевич

Мать ребёнка: Кармашова Лидия Павловна

Рождение ребёнка
1956

Сын: Кармашов Сергей Анатольевич

Мать ребёнка: Кармашова Лидия Павловна

Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
22.06.2005
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