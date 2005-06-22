Кармашов Анатолий Яковлевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения28.06.1928
Дата смерти22.06.2005
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.06.1928
Рождение ребёнка
30.04.1947
Дочь: Кармашова Наталья Анатольевна
Мать ребёнка: Кармашова Лидия Павловна
Рождение ребёнка
1952
Сын: Кармашов Александр Анатольевич
Мать ребёнка: Кармашова Лидия Павловна
Рождение ребёнка
1956
Сын: Кармашов Сергей Анатольевич
Мать ребёнка: Кармашова Лидия Павловна
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
22.06.2005