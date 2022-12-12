Кармашова (Ёлкина) Анисья Егоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кармашова (Ёлкина) Анисья Егоровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1887

Дата смерти

13.06.1971

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1887

Отец: Елкин Егор Тимофеевич

Мать: Елкина Ксения Никитична

Рождение ребёнка
1909

Сын: Кармашов Евгений Иванович

Отец ребёнка: Иван

Рождение ребёнка
12.09.1920

Дочь: Шишкова Надежда Яковлевна

Отец ребёнка: Кармашов Яков Васильевич

Павловский Посад, Павловский Посад, Московская область
Рождение ребёнка
1923

Сын: Кармашов Николай Яковлевич

Отец ребёнка: Кармашов Яков Васильевич

с. Мягково
Рождение ребёнка
1926

Сын: Кармашов Виктор Яковлевич

Отец ребёнка: Кармашов Яков Васильевич

Рождение ребёнка
1926

Дочь: Бердинских Тамара Яковлевна

Отец ребёнка: Кармашов Яков Васильевич

Рождение ребёнка
28.06.1928

Сын: Кармашов Анатолий Яковлевич

Отец ребёнка: Кармашов Яков Васильевич

Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
13.06.1971
Похороны
Неизвестно
павловский посад, МО Russian Federation
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