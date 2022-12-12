Кармашова (Ёлкина) Анисья Егоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1887
Дата смерти13.06.1971
ПолЖенский
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1887
Отец: Елкин Егор Тимофеевич
Мать: Елкина Ксения Никитична
Рождение ребёнка
1909
Сын: Кармашов Евгений Иванович
Отец ребёнка: Иван
Рождение ребёнка
12.09.1920
Дочь: Шишкова Надежда Яковлевна
Отец ребёнка: Кармашов Яков Васильевич
Павловский Посад, Павловский Посад, Московская область
Рождение ребёнка
1923
Сын: Кармашов Николай Яковлевич
Отец ребёнка: Кармашов Яков Васильевич
с. Мягково
Рождение ребёнка
1926
Сын: Кармашов Виктор Яковлевич
Отец ребёнка: Кармашов Яков Васильевич
Рождение ребёнка
1926
Дочь: Бердинских Тамара Яковлевна
Отец ребёнка: Кармашов Яков Васильевич
Рождение ребёнка
28.06.1928
Сын: Кармашов Анатолий Яковлевич
Отец ребёнка: Кармашов Яков Васильевич
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
13.06.1971
Похороны
Неизвестно
павловский посад, МО Russian Federation