Кармашова Анна Андреянова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1878
Дочь: Евдокия Васильева
Отец ребёнка: Кармашов Василий Родионов
Рождение ребёнка
1879
Дочь: Семенова Мария Васильевна
Отец ребёнка: Кармашов Василий Родионов
Рождение ребёнка
1881
Дочь: Ермакова Пелагея Васильевна
Отец ребёнка: Кармашов Василий Родионов
Рождение ребёнка
1885
Дочь: Феодосья Васильева
Отец ребёнка: Кармашов Василий Родионов
Рождение ребёнка
После 1887
Отец ребёнка: Кармашов Василий Родионов
Рождение ребёнка
1899
Сын: Кармашов Григорий Васильевич
Отец ребёнка: Кармашов Василий Родионов
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кармашов Михаил Васильевич
Отец ребёнка: Кармашов Василий Родионов
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Кармашов Василий Родионов