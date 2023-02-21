Кармашова Анна Андреянова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кармашова Анна Андреянова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1878

Дочь: Евдокия Васильева

Отец ребёнка: Кармашов Василий Родионов

Рождение ребёнка
1879

Дочь: Семенова Мария Васильевна

Отец ребёнка: Кармашов Василий Родионов

Мягково, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1881

Дочь: Ермакова Пелагея Васильевна

Отец ребёнка: Кармашов Василий Родионов

Мягково, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1885

Дочь: Феодосья Васильева

Отец ребёнка: Кармашов Василий Родионов

Рождение ребёнка
После 1887

Сын: Кармашов Яков Васильевич

Отец ребёнка: Кармашов Василий Родионов

Мягково, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1899

Сын: Кармашов Григорий Васильевич

Отец ребёнка: Кармашов Василий Родионов

Мягково, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кармашов Михаил Васильевич

Отец ребёнка: Кармашов Василий Родионов

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кармашов Иван Васильевич

Отец ребёнка: Кармашов Василий Родионов

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