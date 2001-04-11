Шишкова (Кармашова) Надежда Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шишкова (Кармашова) Надежда Яковлевна

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Место рождения

Павловский Посад, Павловский Посад, Московская область

Дата рождения

12.09.1920

Дата смерти

11.04.2001

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.09.1920

Отец: Кармашов Яков Васильевич

Мать: Кармашова Анисья Егоровна

Павловский Посад, Павловский Посад, Московская область
Бракосочетание
25.10.1946

Муж: Шишков Александр Васильевич

Рождение ребёнка
1947

Сын: Шишков Владимир Александрович

Отец ребёнка: Шишков Александр Васильевич

Павловский Посад, Павловский Посад, Московская область
Рождение ребёнка
19.12.1951

Дочь: Мамаева Татьяна Александровна

Отец ребёнка: Шишков Александр Васильевич

Павловский Посад, Павловский Посад, Московская область
Рождение ребёнка
02.04.1955

Сын: Шишков Николай Александрович

Отец ребёнка: Шишков Александр Васильевич

Павловский Посад, Павловский Посад, Московская область
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
11.04.2001
Павловский Посад, Павловский Посад, Московская область
Похороны
Неизвестно
Павловский Посад, Павловский Посад, Московская область
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