Шишкова (Кармашова) Надежда Яковлевна
Место рождения
Дата рождения12.09.1920
Дата смерти11.04.2001
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.09.1920
Бракосочетание
25.10.1946
Рождение ребёнка
1947
Сын: Шишков Владимир Александрович
Отец ребёнка: Шишков Александр Васильевич
Рождение ребёнка
19.12.1951
Дочь: Мамаева Татьяна Александровна
Отец ребёнка: Шишков Александр Васильевич
Рождение ребёнка
02.04.1955
Сын: Шишков Николай Александрович
Отец ребёнка: Шишков Александр Васильевич
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
11.04.2001
Похороны
Неизвестно