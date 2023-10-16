Агафонов Василий Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения03.03.1883
Дата смерти29.01.1949
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.03.1883
Бракосочетание
04.06.1908 ст.
Венчание в ц. Святого Духа
Рождение ребёнка
13.02.1910
Сын: Агафонов Борис Васильевич
Мать ребёнка: Агафонова Ольга Федоровна
Военная служба
1910
Воинское звание: офицер
Рождение ребёнка
1913
Сын: Агафонов Роман Васильевич
Мать ребёнка: Агафонова Ольга Федоровна
Рождение ребёнка
06.03.1921
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Агафонова Ольга Федоровна
Арест
1921
на 5 лет за участие в метяже на стороне белой армии | Коровники, тюремный замок
Упоминание
?.02.1924
досрочно освобожден
Рождение ребёнка
10.11.1924
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Агафонова Ольга Федоровна
Упоминание
1928
в Мологе
Упоминание
1936
Упоминание
1936
от продачи коровы дом №60 | Тверицкая наб.
Работа или профессия
1941
Место: Валпром, счетчик
Место жительства
Неизвестно
Тверицкая наб.
Смерть
29.01.1949
Савино, Ярославль, Ярославская обл., Россия
Причина смерти: порок сердца