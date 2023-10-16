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Агафонов Василий Александрович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

03.03.1883

Дата смерти

29.01.1949

Пол

Мужской

Отец

1849 г.р.

Мать

Между 1852 и 1856 г.р.

Жена

1886 г.р.

Дети

1910 г.р.
1913 г.р.
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Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.03.1883

Отец: Агафонов Александр Александрович

Мать: Агафонова Екатерина Константинова

Бракосочетание
04.06.1908 ст.

Жена: Агафонова Ольга Федоровна

Ярославль, город Ярославль, Ярославская область
Венчание в ц. Святого Духа
Рождение ребёнка
13.02.1910

Сын: Агафонов Борис Васильевич

Мать ребёнка: Агафонова Ольга Федоровна

Военная служба
1910
Воинское звание: офицер
Рождение ребёнка
1913

Сын: Агафонов Роман Васильевич

Мать ребёнка: Агафонова Ольга Федоровна

Рождение ребёнка
06.03.1921

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Агафонова Ольга Федоровна

Арест
1921
Ярославль, город Ярославль, Ярославская область
на 5 лет за участие в метяже на стороне белой армии | Коровники, тюремный замок
Упоминание
?.02.1924
досрочно освобожден
Рождение ребёнка
10.11.1924

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Агафонова Ольга Федоровна

Упоминание
1928
в Мологе
Упоминание
1936
Упоминание
1936
Ярославль, город Ярославль, Ярославская область
от продачи коровы дом №60 | Тверицкая наб.
Работа или профессия
1941
Место: Валпром, счетчик
Место жительства
Неизвестно
Ярославль, город Ярославль, Ярославская область
Тверицкая наб.
Смерть
29.01.1949
Савино, Ярославль, Ярославская обл., Россия
Причина смерти: порок сердца
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