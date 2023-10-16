Агафонова (Петрова) Ольга Федоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения29.10.1886
Дата смерти19.09.1963
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.10.1886
Бракосочетание
04.06.1908 ст.
Венчание в ц. Святого Духа
Рождение ребёнка
13.02.1910
Сын: Агафонов Борис Васильевич
Отец ребёнка: Агафонов Василий Александрович
Рождение ребёнка
1913
Сын: Агафонов Роман Васильевич
Отец ребёнка: Агафонов Василий Александрович
Место жительства
1918
Дом на Таборской ул. в результате мятежа сгорел Откуда: Ярославль, : Ачаксы, к сестре Любе Чернавской
Рождение ребёнка
06.03.1921
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Агафонов Василий Александрович
Место жительства
?.09.1921
Откуда: Ачаксы, : Ярославль, дом Чирковых
Рождение ребёнка
10.11.1924
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Агафонов Василий Александрович
Работа или профессия
Неизвестно
учитель приходской школы
Место жительства
Неизвестно
Тверицкая наб.
Смерть
19.09.1963
Причина смерти: полиартрит | Тверицкое кладбище