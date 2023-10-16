Агафонова (Петрова) Ольга Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Агафонова (Петрова) Ольга Федоровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

29.10.1886

Дата смерти

19.09.1963

Пол

Женский

Отец

Между 1825 и 1827 г.р.

Мать

1848 г.р.

Муж

1883 г.р.

Дети

1910 г.р.
1913 г.р.
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Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.10.1886

Отец: Петров Федор Петрович

Мать: Петрова Мария Константиновна

Бракосочетание
04.06.1908 ст.

Муж: Агафонов Василий Александрович

Ярославль, город Ярославль, Ярославская область
Венчание в ц. Святого Духа
Рождение ребёнка
13.02.1910

Сын: Агафонов Борис Васильевич

Отец ребёнка: Агафонов Василий Александрович

Рождение ребёнка
1913

Сын: Агафонов Роман Васильевич

Отец ребёнка: Агафонов Василий Александрович

Место жительства
1918
Дом на Таборской ул. в результате мятежа сгорел Откуда: Ярославль, : Ачаксы, к сестре Любе Чернавской
Рождение ребёнка
06.03.1921

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Агафонов Василий Александрович

Место жительства
?.09.1921
Откуда: Ачаксы, : Ярославль, дом Чирковых
Рождение ребёнка
10.11.1924

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Агафонов Василий Александрович

Работа или профессия
Неизвестно
учитель приходской школы
Место жительства
Неизвестно
Ярославль, город Ярославль, Ярославская область
Тверицкая наб.
Смерть
19.09.1963
Ярославль, город Ярославль, Ярославская область
Причина смерти: полиартрит | Тверицкое кладбище
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