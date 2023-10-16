Агафонов Александр Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАгафонов Александр Александрович

Агафонов Александр Александрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1849

Дата смерти

Между 1897 и 1910

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1849

Отец: Агафонов Александр

Мать: не указана

Бракосочетание
1876

Жена: Агафонова Екатерина Константинова

ИР1876 ТроицеТверицкая Фонд № 1118. Оп.1-2. Д. 3305 л109об
Рождение ребёнка
1881

Сын: Агафонов Геннадий Александрович

Мать ребёнка: Агафонова Екатерина Константинова

Рождение ребёнка
03.03.1883

Сын: Агафонов Василий Александрович

Мать ребёнка: Агафонова Екатерина Константинова

Рождение ребёнка
1891

Сын: Агафонов Иван Александрович

Мать ребёнка: Агафонова Екатерина Константинова

Работа или профессия
Неизвестно
Приказчик
Место жительства
Неизвестно
Ярославль, город Ярославль, Ярославская область
Таборская ул.
Смерть
Между 1897 и 1910
Ярославль, город Ярославль, Ярославская область
Причина смерти: рак пищевода | Тугова гора
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close