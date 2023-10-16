Агафонов Александр Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1849
Дата смертиМежду 1897 и 1910
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1849
Отец: Агафонов Александр
Бракосочетание
1876
ИР1876 ТроицеТверицкая Фонд № 1118. Оп.1-2. Д. 3305 л109об
Рождение ребёнка
1881
Сын: Агафонов Геннадий Александрович
Мать ребёнка: Агафонова Екатерина Константинова
Рождение ребёнка
03.03.1883
Сын: Агафонов Василий Александрович
Мать ребёнка: Агафонова Екатерина Константинова
Рождение ребёнка
1891
Сын: Агафонов Иван Александрович
Мать ребёнка: Агафонова Екатерина Константинова
Работа или профессия
Неизвестно
Приказчик
Место жительства
Неизвестно
Таборская ул.
Смерть
Между 1897 и 1910
Причина смерти: рак пищевода | Тугова гора