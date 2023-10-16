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Агафонов Борис Васильевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

13.02.1910

Дата смерти

1986

Пол

Мужской

Отец

1883 г.р.

Мать

1886 г.р.

Жена

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Дети

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Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.02.1910

Отец: Агафонов Василий Александрович

Мать: Агафонова Ольга Федоровна

Развод
Неизвестно

Жена: Агафонова Мария Федоровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Агафонова Мария Федоровна

Развод
Неизвестно

Жена: Агафонова Лидия Николаевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Агафонова Лидия Николаевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Агафонова Лидия Николаевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Агафонова Лидия Николаевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Елена Борисовна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
1986
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