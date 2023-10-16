Агафонов Борис Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения13.02.1910
Дата смерти1986
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.02.1910
Развод
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Развод
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Агафонова Лидия Николаевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Агафонова Лидия Николаевна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Елена Борисовна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Смерть
1986