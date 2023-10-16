(Агафонова) Елена Борисовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Агафонова) Елена Борисовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1910 г.р.

Мать

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Дети

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Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Агафонов Борис Васильевич

Мать: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Около 1975

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Около 1980

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: не указан

Работа или профессия
Неизвестно
МГУ иняз
Место жительства
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва
Смерть
Неизвестно
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