(Агафонова) Елена Борисовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Агафонов Борис Васильевич
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Около 1975
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Около 1980
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: не указан
Работа или профессия
Неизвестно
МГУ иняз
Место жительства
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва
Смерть
Неизвестно