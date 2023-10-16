Агафонова (Иванова) Лидия Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Агафонова (Иванова) Лидия Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1910 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Развод
Неизвестно

Муж: Агафонов Борис Васильевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Агафонов Борис Васильевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Агафонов Борис Васильевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Агафонов Борис Васильевич

Место жительства
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва
Смерть
Неизвестно
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