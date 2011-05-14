Серова (Соколова) Маргарита Федоровна
Место рождения
Дата рождения14.07.1928
Дата смерти14.05.2011
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Скрыто настройками приватности
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.07.1928
Рождение ребёнка
24.07.1964
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Верхний Уфалей, Верхнеуфалейский, Челябинская область
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности
Смерть
14.05.2011
Грязовец, Грязовецкий муниципальный район, Вологодская область