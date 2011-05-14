Серова (Соколова) Маргарита Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Серова (Соколова) Маргарита Федоровна

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Место рождения

Гридино, Кирилловский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

14.07.1928

Дата смерти

14.05.2011

Пол

Женский

Отец

1894 г.р.

Мать

1898 г.р.

Муж

Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.07.1928

Отец: Соколов Феодор Максимович

Мать: Соколова Агафья Кирилловна

Гридино, Кирилловский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
24.07.1964

Сын: Серов Валерий Николаевич

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Верхний Уфалей, Верхнеуфалейский, Челябинская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Смерть
14.05.2011
Грязовец, Грязовецкий муниципальный район, Вологодская область
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